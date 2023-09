Ballo Ballo di Geppi Cucciari | il testo e il video della nuova versione della canzone di Raffaella Carrà

(Di venerdì 29 settembre 2023)rinasce in unadi. Ladi, che fu la sigla per l’edizione 1982 del varietà di Raiuno Fantastico è stata rielaborata in unaumoristica, usata come introduzione alla seconda stagione di Splendida cornice, varietà culturale da lei condotto su Rai3. Vediamo insieme ilcompleto e ilsigla del programma Io, son qui Con un pizzico di sciatalgia Che magia E mi sento ancora a casa mia… Aaah, spettatore unico Aaah, dell’azienda pubblica Aaah, resta un po’ qui su Raitreee, ...

L’ Inter è finita nel mirino dell’Arabia Saudita , con Investcorp che punta a convincere Zhang per quanto riguarda l’eventuale cessione. La cifra in ...

In vista della trasferta di Lecce, Rudi Garcia comincia a pensare all’undici titolare che scenderà in campo Archiviato il turno infrasettimanale, è ...

Tutte le proteste della Fiom - Al netto di come Calenda fosse andato oltre Landini tirando inl'intero sindacato, resta una certezza: recentemente la Fiom Cgil è stata la sigla più critica nei ...... dopo aver condiviso un video sui social media in cui si esibiva in uncon dei coltelli. Una persona vicino alla cantante ha allertato le autorità manifestando preoccupazioni riguardo alla sua ...

Geppi Cucciari e il remake di 'Ballo ballo' di Raffaella Carrà: 'Alla Rai ti distrai e pure il cavallo va a La7' Repubblica TV

Splendida Cornice, Geppi Cucciari e le prove della sigla: la parodia di “Ballo, Ballo” (con il riferimento a L ilmessaggero.it

Mettendosi in gioco da showgirl a tutto tondo, Geppi Cucciari ha aperto la seconda edizione di "Splendida Cornice", il varietà culturale in onda ogni ...I Maturabälle, i balli di maturità, si sono trasformati in Mafiabälle. Al di qua ed al di là del Brennero, di grande tendenza. Non sono certo i ragazzi i ...