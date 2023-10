Azzedine Alaïa in mostra a Parigi | i capi iconici dei più grandi stilisti

(Di venerdì 29 settembre 2023) Life&People.it Il Re delle aderenze è approdato al Palais Galliera di. King of cling, è proprio questo il soprannome con cuiè divenuto famoso al mondo, in virtù delle sue inconfondibili creazioni, caratterizzate da vita stretta e busto accentuato. Creazioni fuori dal comune che saranno innella città dei lumi fino al 21 gennaio 2024 insieme aidi altri celebri, appartenenti alla collezione privata di. Noto non solo come couturier ma anche come collectionneur, il visionario sarto tunisino, scomparso nel 2017 osservava e ammirava maestri della moda del passato e del suo presente a tal punto da comprarne gli abiti. I primi ad entrare a far parte del suo archivio pare furono, nel 1968, idi ...

Dal 27 settembre 2023 e fino al 21 gennaio 2024 al Palais Galliera c'è una grande esposizione dedicata al genio di(il titolo è:, couturier collectionneur ). Apre il 20 ...... suo caro amico e leggendario stilista, è stato ucciso a colpi di pistola fuori dalla sua villa di South Beach nel luglio 1997: "era come un padre per me. Con lui ho imparato cosa ...

Irina Shayk Just Wore The Ugly Shoe To End All Ugly Shoes British Vogue