“Avete visto Garcia dopo Udinese-Napoli?” | il dirigente non ha dubbi | l’allarme

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 29 settembre 2023)in ripresala vittoria in casa contro l’, iniezione di fiducia per, però le parole delsono allarmanti Il Diego Armando Maradona torna a gioire. Match vinto 4-1 grazie alle reti di Zielinski su rigore, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone. Un’iniezione di fiducia importantel’inizio complicato di stagione, che spegne, almeno per un po’, le critiche. Successo importante per recuperare terreno alle altre concorrenti allo scudetto, l’Inter in primis, che nel turno infrasettimanale è caduta in casa contro il Sassuolo (risultato finale del match 1-2). Ora ilha bisogno solo di continuità per scacciare definitivamente i fantasmi delle prime giornate. Buone notizie per i tifosi azzurri arrivano inoltre dalle prestazioni di ...