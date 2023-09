Aversa | trovato morto in casa | fermato un uomo

(Di venerdì 29 settembre 2023). Unè statodalla Polizia di Stato per l’omicidio del 55enne Paolo Menditto,ieri cadavere nella sua abitazione di via Saporito ad(Caserta) con decine di coltellate nella parte superiore del corpo. Secondo gli investigatori, il movente dovrebbe essere legato a questioni sentimentali. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Caserta e dal Commissariato die coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Un uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato per l'omicidio del 55enne Paolo Menditto,ieri cadavere nella sua abitazione di via Saporito ad(Caserta) con numerose coltellate nella parte superiore del corpo. Secondo gli investigatori, il movente dovrebbe essere di natura ...

