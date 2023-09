Aurora Ramazzotti | il gesto per il figlio finisce male | “Che orrore”

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 29 settembre 2023)ha deciso di omaggiare ile di incidere per sempre il ricordo della sua nascita: ilperò non è stato apprezzato. Ci sono personaggi famosi di cui si parla sempre anche quando sono fuori dal contesto televisivo o in generale dal mondo dello spettacolo. Per una serie di congiunzioni astrali, queste persone colpiscono a tal punto l’immaginario collettivo da rimanere nei cuori della gente. A questa categoria appartiene sicuramente Al Bano, cantante pugliese che rimarrà sulla cresta dell’onda probabilmente fino alla fine dei suoi giorni.è finita nuovamente al centro delle critiche per un omaggio al– Instagram @therealgram – Grantennistoscana.itStesso discorso va fatto per Michelle Hunziker, ...