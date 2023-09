Attenzione alla pressione alta da giovani | “1 under 35 su 10 rischia infarto o ictus prima della pensione” Il nuovo studio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Non c’è un’età in cui l’ipertensione può essere considerata innocua per la salute. Tanto che avere laoltre i limiti nella tarda adolescenza può portare all’a 50 anni o a unancoradi andare in. E’ l’rme lanciato da un ampiosvedese appena pubblicato sugli Annals of Internal Medicine e rilanciato dagli espertiSocietà Italiana di Cardiologia (SIC), in occasioneGiornata Mondiale del Cuore 2023, che si celebra oggi, venerdì 29 settembre. In Italia sono moltissimi icon la: si stima che quasi 2 milioni di35 abbiano già i valori alterati, spesso senza saperlo e in gran parte dei ...