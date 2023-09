ATP Pechino | come cambia il tabellone con l’uscita di Tsitsipas Un vantaggio anche per Arnaldi?

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Entra sempre di più nel vivo l’ATP 500 di(Cina) e non mancano le sorprese. Nicola Jarry, per esempio, si è sbarazzato di Stefanoscon un doppio 64 e ora si parerà sulla strada di Matteo. Il nostro portacolori, invece, ha superato in maniera davvero brillante lo statunitense JJ Wolf con il punteggio di 6-2 6-2 e si prepara per il prossimo turno. L’eliminazione del greco, ovviamente, ha fatto notizia, sia perchè il classe 1998 non riesce proprio a risollevarsi da un periodo nero che lo sta attanagliando ormai da mesi, sia perchè il torneo sul cemento cinese perde uno dei suoi favoriti, dall’alto della testa di serie numero 4. Ilin quella parte rimane comunque davvero complicato per il nativo di Sanremo. In caso di successo sul cileno, infatti, si imbatterà sul vincente della sfida ...