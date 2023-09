ATP Pechino 2023 | vittoria di peso per Lorenzo Musetti | battuto Khachanov al 1° turno | ora Alcaraz?

(Di venerdì 29 settembre 2023) Buona la prima pernel torneo ATP 500 di. Un successo sicuramente diper il toscano, che ha superato il russo Karen, numero 14 del mondo ed avversario sempre molto ostico sul cemento.si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 1-6 6-2 dopo quasi due ore di gioco. Ora perci potrebbe essere l’affascinante sfida con Carlos. Il nativo di Carrara, infatti, affronterà il vincente del match tra il numero due del mondo ed il tedesco Yannick Hanfmann, con lo spagnolo ovviamente super favorito. Una partita che ha vistochiudere con 23 vincenti contro i 20 dell’avversario, che, invece, ha commesso più errori non forzati rispetto all’azzurro (14 contro 12). Il toscano ha ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Musetti. Risposta aggressiva, dritto in avanzamento e smash a rimbalzo. Alè ...

Esordio con vittoria nel torneo Atp 500 di Pechino 2023 per Lorenzo Musetti , che ha superato in tre set il più quotato Karen Khachanov . Il tennista ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:38 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Khachanov . Grazie per aver seguito l’evento ...

Vittoria a fatica al ritorno in campo per Jannik Sinner . Al primo match dopo gli US Open, l'altoatesino ha superato il primo turno dell'500 di, battendo Daniel Evans , n. 33 al mondo, con lo score 6 - 4, 6 - 7, 6 - 3 in 2 ore e 50 minuti. Un match tra luci e ombre per l'azzurro, rimasto in campo più del previsto dopo ......in campo e incontri di alto livello nei primi match della seconda giornata del China Open a. che ha sconfitto per 6 - 4 6 - 4 senza mai concedere palle break il n° 15Félix Auger - ...

ATP Pechino, i risultati degli italiani: Sinner e Musetti al 2° turno Sky Sport

ATP Pechino - Jannik Sinner batte Daniel Evans in tre set all'esordio, è agli ottavi Eurosport IT

Jannik Sinner ha dovuto fare i conti con un problema muscolare durante la partita contro Daniel Evans, incontro valido per il primo turno del torneo ATP 500 di Pechino. In avvio del terzo set, resosi ...Entra sempre di più nel vivo l'ATP 500 di Pechino (Cina) e non mancano le sorprese. Nicola Jarry, per esempio, si è sbarazzato di Stefanos Tsitsipas con un doppio 64 e ora si parerà sulla strada di Ma ...