Atp Pechino 2023 | Sinner si complica la vita ma supera l’esordio | battuto Evans dopo quasi tre ore

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 settembre 2023) Buona la prima, seppur con tante sofferenze, per Janniknell’ATP 500 di. Il numero uno d’Italia torna in campopiù di tre settimane di pausa e subito si rende protagonista di una battaglia di 2h e 50? di gioco per avere la meglio alnel torneo cinese su Danielcon il punteggio finale di 6-2 6-7(2) 6-3. Un match che sembrava poter diventare una vittoria senza troppi patemi d’animo per Jannik, dominante al servizio e autore di una prova più che positiva fino al 6-3 5-4 e servizio a disposizione. Poi i soliti tentennamenti nel chiudere l’incontro edche riesce a portare il match al terzo. La frazione decisiva diventa un mezzo calvario, tra un fastidio muscolare alla coscia e una caduta che fa brevemente preoccupare un po’ tutti. Per fortuna il ...