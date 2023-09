Atp Pechino 2023 | Musetti batte Khachanov in tre set | al secondo turno probabile sfida con Alcaraz

(Di venerdì 29 settembre 2023) Esordio con vittoria nel torneo Atp 500 diper Lorenzo, che ha superato in tre set il più quotato Karen. Il tennista azzurro ha impiegato 1h55? di gioco per avere la meglio del rivale, reduce dal titolo conquistato a Zhuhai, con il punteggio di 6-3 1-6 6-2. Prosegue dunque il suo cammino nel torneo sul cemento cinese, che con ogni probabilità altroverà Carlos. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – Lorenzo parte bene tenendo a quindici il suo primodi servizio e trovando immediatamente il break nelgioco conche non concretizza un vantaggio di 40-0 e perde il servizio alla seconda occasione ...

Jannik Sinner ha dovuto fare i conti con un problema muscolare durante la partita contro Daniel Evans, incontro valido per il primo turno del torneo ATP 500 di Pechino. In avvio del terzo set, resosi ...Entra sempre di più nel vivo l'ATP 500 di Pechino (Cina) e non mancano le sorprese. Nicola Jarry, per esempio, si è sbarazzato di Stefanos Tsitsipas con un doppio 64 e ora si parerà sulla strada di Ma ...