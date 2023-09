Atp di Pechino | Sinner batte Evans | l’Azzurro vola agli ottavi di finale

(Di venerdì 29 settembre 2023)– JannikDaniele si qualifica per glididell’Atp 500 di, testa di serie numero 6, supera il britannico per 6-4, 6-7 (2-7), 6-3 in 2h50? e attende ora il vincente della sfida tra il cinese Juncheng Shang e il giapponese Yoshihito Nishioka. La partita, al rientro nel circuito da 3 settimane dUS Open, gioca un match impeccabile per quasi 2 set. Il calo costa caro e porta la sfida al terzo set, dove il 22enne azzurro riprende in mano le redini del’incontro. L’altoatesino piazza 11 ace anche se la percentuale di prime palle (55%) non ruba l’occhio. Si spiegano anche così le 4 palle break concesse in una partita in cui i vincenti sono 39 e gli errori ...

