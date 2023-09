Atp Astana 2023 | programma | orari e ordine di gioco sabato 30 settembre

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il, glie l’didell’ATP 250 diper la giornata di30. In Kazakistan si chiudono gli incontri di ottavi di finale con Griekspoor che apre ilcontro il qualificato Shimabukuro. In campo, a seguire, Korda contro Borges. Poi toccherà a Thiem sfidare Giron e infine il padrone di casa Bublik dovrà vedersela contro Ofner. CENTER COURT Ore 08:00 – (1) Griekspoor vs (Q) Shimabukuro a seguire – Borges vs (5) Korda a seguire – Giron vs Thiem Non prima delle 14:00 – Ofner vs (3) Bublik SportFace.

Il programma , gli orari e l’ ordine di gioco dell’ATP 250 di Astana 2023 per la giornata di venerdì 29 settembre . In Kazakistan è tempo degli ultimi ...

GLI ALTRI MATCH - In Kazakistan prosegue l'Open, torneo250 dove ad aprire il programma di giovedì è la vittoria della tds numero 6 Adrian Mannarino (numero 34 della classifica mondiale) ...Per il secondo anno consecutivo Stan Wawrinka (47) ha dovuto arrendersi in entrata ad. In un incontro combattuto sul veloce kazako, il 38enne vodese si inchinato all americano Marcos Giron (82) con il risultato di 6 - 7 (8/6) 7 - 6 (7/4)...

ATP 500 Pechino e ATP 250 Astana: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Lorenzo Musetti (LIVE) LiveTennis.it

ATP Astana: Giron batte Wawrinka in tre tie-break. Bene Thiem Ubitennis

Jannik Sinner, dopo l'eliminazione agli US Open, è tornato in campo il 29 settembre per l'ATP 500 di Pechino. Ha affrontato il britannico Daniel Evans sul Lotus Court alle 6.30 italiane. Non c'erano p ...Si è conclusa poco fa la seconda giornata dell’ATP 250 di Astana. Sul cemento kazako si sono disputate quest’oggi altre sette partite valide per il primo turno e le sorprese non sono mancate. Andiamo ...