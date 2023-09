ATP Astana 2023 | Lehecka e Mannarino accedono ai quarti di finale Subito fuori Baez

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) È appena terminata la terza giornata dell’ATP 250 di. Sul cemento kazako si sono disputati oggi gli ultimi due incontri validi per il primo turno e i primi quattro ottavi die lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Per quanto riguarda il primo turno, sono stati Sebastian Korda e Sebastian Ofner ad avere la meglio nei loro rispettivi match. Lo statunitense (testa di serie n.5) ha battuto l’australiano Alexei Popyrin per 7-6(5) 6-7(4) 6-4 dopo quasi tre ore di dura battaglia, mentre l’austriaco si è imposto un po’ a sorpresa contro l’ungherese Marton Fucsovics per 2-6 6-2 6-3. Passando agli incontri validi per gli ottavi di, vasegnalata l’eliminazione dell’argentino Sebastian(n.2 del seeding), sconfitto all’esordio (al primo ...