Atomic City | il ritorno degli U2 al rock

... that's no way to be carrying on C'mon Are we betting on a future that's long gone in luck or in song You just have to be right one more time than your wrong) I'm ...Giornata importante per gli U2 quella di venerdì 29 settembre 2023. Il gruppo irlandese infatti oggi ha pubblicato il nuovo singolo "" , ispirato alla storia della città di Las Vegas, e proprio a Las Vegas, allo Sphere (quella che è stata definita 'la venue più all'avanguardia del mondo', vanta infatti vanta un enorme ...

U2, arriva il nuovo singolo "Atomic City" TGCOM

"Atomic city", gli U2 il rock 'n' roll e Las Vegas Rockol.it

Alla vigilia dei concerti a Las Vegas dedicato allo storico album Achtung Baby, esce il nuovo singolo della band di Bono. Con la chitarra di The Edge in primo ...29 set 2023 - La band irlandese questa sera terrà il primo di 25 concerti nella avveniristica venue di Las Vegas ...