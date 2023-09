Atomic City degli U2 è un piccolo proiettile rock’n’roll testo e traduzione

(Di venerdì 29 settembre 2023)U2 è uno di quei brani che arrivano subito, dritti come lo sparo di un tiratore scelto che non ha bisogno di concentrarsi troppo sulla mira per centrare il bersaglio. Il brano è puro, non senza le influenze che tutte le sfumatureultimi 40 anni hanno apportato. La band irlandese, del resto, è fiorita nel bel mezzo dell’ondata post-punk e non fa certamente fatica a ritornare ai tempi di An Cat Dubh né a ritrovare le atmosfereanni d’oro dei Blondie e di Giorgio Moroder – riferimenti usati dallo stesso Bono Vox – quindi, perché non lanciare un inedito contestualmente a una gloriosa residency? Gli U2 lo fanno e spiazzano tutti, ma non illudiamoci: non si parla di un nuovo album della band, quanto di un punto fermo nella loro ...

Gli U2 lanciano il nuovo singolo '', fuori dal 29 settembre. Il brano è un omaggio di 3 minuti e mezzo allo spirito magnetico del post - punk degli Anni 70 con un cenno ai Blondie, il cui lavoro pionieristico con Giorgio

Gli U2 hanno registrato un brano inedito intitolato "ATOMIC CITY" che sarà pubblicato oggi venerdì 29 settembre 2023, in tutti gli store digitali. Prodotto da Jacknife Lee e Steve Lillywhite