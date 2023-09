Atletica | Samuele Ceccarelli ha svolto alcuni specifici allenamenti nel centro federale di Formia

Samuele Ceccarelli era particolarmente atteso al Palio della Quercia, la 49ma edizione del Meeting di Rovereto valida anche come tappa del World ...

Samuele Ceccarelli ha vinto i 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti. Il velocista toscano si è imposto con il tempo di 10.30 in una gara ...

21.42 Andrea Dallavalle trova invece un 16.52 che gli vale la terza piazza provvisoria. 21.39 Vola sopra i ...

20.16 10?31 con un metro di vento contro per Samuele Ceccarelli. 20.15 Al via le batterie dei 100 ...