Atlante delle lamentele degli allenatori

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nel suo podcast dedicato alla vita dell’uomo medievale Alessandro Barbero ci racconta l’incredibile storia di Salimbene da Parma, un frate predicatore dell’ordine francescano. Salimbene è molto orgoglioso dell’ordine dei francescani, che secondo lui terrebbe in peidi la Chiesa. Essere un francescano è un onore e un privilegio, e gli altri ordini sono, quando va bene, incomprensibili. C’è un ordine in particolare che non piace a Salimbene, quelloapostolici. Questi sono il peggio del peggio: analfabeti, non servono a nulla, non dicono messa, non pregano, non danni buoni consigli, non sanno disputare, non conoscono la Bibbia, stanno tutto il giorno in piazza a guardare le donne. «Eppure la gente dà più elemosina a loro che a noi. È il mondo alla rovescia», si lamenta Salimbene. Se, come in molti sostengono, l’Italia ha preso la sua forma nel Medioevo, allora ...