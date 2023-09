Atalanta-Juventus | le scelte di Allegri e la decisione su Vlahovic

(Di venerdì 29 settembre 2023)è già pronta a entrare nel vivo dopo le fatiche del turno infrasettimanale della 6^ giornata. Padroni di casa a caccia di conferme dopo il successo contro il Verona, Juve pronta a spingere il piede sull’acceleratore per restare ancorata ai primi postia caccia di conferme per dimenticare definitivamente il passo falso contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Atalanta-Juventus (domenica 1 ottobre con inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la settima giornata di campionato...

Dopo due vittorie consecutive in campionato che diventano tre se si aggiunge l'Europa League, l' Atalanta è pronta al suo esame di maturità. ...

Le Designazioni arbitrali della settima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Un week-end importante per il massimo campionato italiano con ...

È tutto pronto per Atalanta – Juventus , match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2023-2024. A seguire trovate tutte le ...

Weston McKennie ha imitato Vlahovic e il serbo ha fatto lo stesso con il centrocampista. Il clima è disteso in casain vista della sfida contro l'al Gewiss Stadium di domenica 1 ottobre alle 18. Poco prima di iniziare l'allenamento, al momento dell'ingresso in campo, il club ha postato un video ...... Ferrieri Caputi quarto uomo, Valeri al Var e Paganessi AvarSerie A, designazioni arbitrali: Marchetti per Roma FrosinoneIl big match della domenica,, sarà diretto da Chiffi con ...

Atalanta-Juventus: dirige Chiffi Atalanta

La rubrica dedicata ai consigli al Fantacalcio prosegue con i cinque difensori da schierare in vista della settima giornata di Serie A.Milan-Lazio, domani ore 18: Massa, assistenti Vecchi e Perrotti. Quarto assistente: Ghersini. Var: Mazzoleni. Salernitana-Inter, domani ore 20.45: Abisso, assistenti ...