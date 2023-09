Atalanta | con la Juve senza De Ketelaere? Infortunio al quadricipite | è in dubbio

(Di venerdì 29 settembre 2023) Zingonia. Un altrorischia di limitare ancora di più le opzioni d’attacco per l’: Charles Depotrebbe infatti saltare il match contro lantus di domenica (1 ottobre). L’attaccante belga ha infatti accusato un risentimento alsinistro, emerso soltanto al termine della partita contro il Verona giocata mercoledì (27 settembre) al Bentegodi, nel quale il classe 2001 ha giocato solo il secondo tempo. Unche potrebbe estromettere Dedal match in programma alle 18 al Gewiss Stadium: venerdì si è allenato a parte. Alla vigilia del match sosterrà un provino per capire se potrà essere disponibile o meno. Si tratta del terzo ko di un attaccante in casaquest’anno, dopo lo stop del ...

Alle 18 va in scena il secondo match di cartello del turno,l'e attende la Juventus al Gewiss Stadium. Il derby del Lazio tra Roma e Frosinone,kick off alle 20.45, chiude la ...... (+)Sassuolo - Juventus( - ) (+)- Cagliari( - ) 6a giornata : (+)Monza - Bologna( - ) LA CLASSIFICA Monza 5 Juventus 2 Salernitana 2 Sassuolo 2 Genoa 11 Empoli 0 Fiorentina 0 ...

Verona - Atalanta (0-1) Serie A 2023 la Repubblica

Verona-Atalanta, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

BERGAMO - La presenza di Charles De Ketelaere nel big match di domenica (ore 18) tra Atalanta e Juventus è in forse. Nell'odierna sessione di allenamento l'ex Milan ha svolto lavoro differenziato ...Brutta tegola per l'Atalanta di mister Gasperini, che domenica alle 18 deve scontrarsi con la Juve in casa. Charles De Ketelaere, finora 2 gol e 2 assist in 7 gare in stagione, ha svolto lavoro ...