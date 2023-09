“Asteroid City” | Wes Anderson al cinema con la bella Scarlett Johansson

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo aver fatto innamorare il pubblico al Festival deldi Cannes,, il nuovo film di Wes, arriva anche nelle saletografiche italiane. Con un cast stellare, il film accende nuovamente i riflettori su una star che da sempre ci fa girare la testa:. “”, trama del nuovo film di WesSiamo abituati a riconoscere i film di Wesper i loro colori pastello e la simmetria delle inquadrature, oltre che per le storie curiose e tragicomiche. Anche in questo caso il regista non ha deluso i suoi fan più accaniti. Presentato al Festival deldi Cannes e nelle sale dal 28 settembre,...

Nuovo appuntamento per Guida per riconoscere i tuoi film , il podcast di ScreenWorld che vi aiuta a non perdere la bussola tra le varie proposte ...

In apertura, due titoli in uscita al cinema questa settimana:del regista americano Wes Anderson e l'indie italiano Non credo in niente con un video messaggio del regista Alessandro ...Bellissime nei loro hair look e makeup di ultimissima tendenza, a partire da un'inaspettata versione minimal chic di Scarlett Johansson, protagonista die Don Jon . Lo chignon raccolto ...

Asteroid City, al cinema il nuovo film di Wes Anderson: trama, cast e curiosità La Gazzetta dello Sport

‘Asteroid City’ al cinema il nuovo film di Wes Anderson: la recensione di Alberto Crespi la Repubblica

Non sembra vero che si possano avere più film di Wes Anderson in un anno, ma a volte le cose belle accadono. Oltre ad 'Asteroid City', nelle sale ...Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria, oggi a partire dalle 18. In cartellone arriva Asteroid City di Wes Anderson. Il film è a ...