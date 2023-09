Assoziazioni contrarie all’esclusione di San Lupo dal Parco del Matese

Assoziazioni contrarie all'esclusione di San Lupo dal Parco del ... Fremondoweb

San Lupo, associazioni contrarie a esclusione dal Parco del Matese Cronache del Sannio

Quiliano. L’associazione “Tagliate Senza Frontiere ODV”, da dieci anni attiva nel quilianese per perseguire scopi di solidarietà sociale in ambito educativo e ricreativo, nonché di promozione e valori ...Tra questi anche l’associazione chiamata La Pulce nell’Orecchio, la quale è stata fondata in seguito alla scomparsa di Roberta Repetto. Nella descrizione su Instagram viene scritto che i membri ...