Assegni falsi per una Mercedes di lusso | ma il rivenditore lo scopre | arrestato

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ha provato a comprare un’auto dicon, ma non gli è andata bene. Un 46enne della provincia di Bergamo, non nuovo a questo genere di truffe, è statogiovedì pomeriggio (28 settembre) dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, nonostante il piano molto sofisticato che aveva architettato. Aveva preso contatti telefonici con la vittima, il titolare di una rivendita di auto, per l’acquisto di unaBenz S560 del valore di 108.000 euro, pattuendo il pagamento con la consegna di duecircolari. Arrivato puntuale all’appuntamento, ben vestito e con modi cortesi, non è però riuscito ad abbindolare il. Quest’ultimo, data l’ingente somma, ha voluto assicurarsi della genuinità dei titoli ed ha ...