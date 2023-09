Ascolti tv | testa a testa tra Grande Fratello e ‘Ulisse’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Più spettatori per Alberto Angela ma il reality che dura fino a dopo l'una di notte ha uno share più alto E’tra il2023 e ‘Ulisse – Il piacere della scoperta’ per la vittoria deglidella prima serata di ieri, giovedì 28 settembre. Il programma di Alberto Angela su Rai1 ha registrato infatti 2.186.000 telespettatori e il 14,2%, mentre il reality di Canale 5, che si è protratto fino a dopo l’una di notte, ha ottenuto 2.029.000 telespettatori con il 16,4% di share. Terzo gradino del podio per Rai2 che con ‘N.C.I.S.’ ha totalizzato 997.000 telespettatori e il 5,3% di share e, a seguire, ‘N.C.I.S. Hawaii’ ne ha interessati 714.000 con il 4,4%. Su Rai3 il ritorno di ‘Splendida Cornice’ ha segnato il 5,6% di share e 895.000 ...