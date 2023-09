Ascolti TV Gf 2023 in calo | la reazione di un ex gieffino

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 29 settembre 2023) Edoardo Tavassi su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: Potrebbero tornare insiemeEdoardo Tavassi sui corsi di Nikita Pelizon: Andare da veri professionisti come faccio ioQualche fan di Nikita Pelizon non ha preso bene la battuta di Antonella Fiordelisi GFTV ancora in: la particolaredi un ex volto del programma televisivo di Canale 5 condotto da Alfonso SignoriniTV, DISASTRO PER IL GFCHE SI FERMA AL 16.4% DI SHARE: LADI SALVO VENEZIANO- Il GFstenta a decollare: la sesta puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha infatti conquistato l’attenzione di 2.029.000 utenti attivi, pari al bassissimo 16.4% di share. Nulla da fare dunque per l’esperto di ...