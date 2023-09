Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 28 settembre 2023

(Di venerdì 29 settembre 2023)TV: idei programmi più visti di28, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del programma di divulgazione scientifica Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha totalizzato 2186 spettatori (14,16% di share). La puntata del reality show Grande Fratello su Canale5 ha conquistato in media 2029 spettatori (share 16,36%). Il film Godzilla vs Kong su Italia1 ha realizzato in media 771 spettatori (4,59%); su Rai2 l’episodio di N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 997 spettatori (5,25%) e quello di N.C.I.S. Hawai’i 714 (4,38%), mentre la puntata dello show Splendida Cornice su Rai3 ha avuto 895 spettatori (5,62%) e ...

Glidella puntata del 25 settembre sono stati in salita nonostante la serrata concorrenza targata Rai, ma ieri sera il Grande Fratello è tornato a raggiungere a malapena i 2 milioni di ...Pino Insegno fa flop con il Mercante in fiera: crolloRai Nel dettaglio, il crolloin Rai è testimoniato in primis daipreoccupanti del Mercante in fiera, tornato in onda nella ...

Ascolti tv 28 settembre 2023: Ulisse, Grande Fratello | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv e dati Auditel 28 settembre: Ulisse di Alberto Angela batte il Grande Fratello, Del Debbio quinto Virgilio Notizie

Oroscopo ottobre 2023: sarà un mese che promette di portare cambiamenti significativi e nuove opportunità per tutti i segni zodiacali.Decisamente FLOP gli ascolti de La volta buona: Caterina Balivo così non va, la Bortone faceva meglio ...