Ascolti 28 settembre | quanto ha fatto la sesta puntata del Grande Fratello

Leggi su biccy

(Di venerdì 29 settembre 2023) Parliamo di. Ilè ufficialmente tornato con la sua 17esima edizione e nel corso dellaè stato svelato l’esito del televoto che ha visto Beatrice Luzzi preferita della Casa. Al televoto per l’eliminazione della prossimasono finiti: Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Marco Fortunati e Valentina Modini. Chi uscirà? Grazie per aver seguito con noi questa nuovadi #, il prossimo appuntamento è per lunedì… ovviamente su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Infinity! Buonanotte a tutti pic.twitter.com/O8Q5TAu4Q9 —(@) September 28, 2023 La...