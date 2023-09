(Di venerdì 29 settembre 2023)2023, quest'anno ispirata al tema Relations of Care , celebra la scoperta di talenti e la costante ricerca del bello, attraverso l'assegnazione di 3 importanti, 2 riconoscimenti e 6 ...

Nati in collaborazione con partner, fondazioni e istituzioni, i premi della trentesima edizione disono rivolti alle artiste, agli artisti e alle gallerie partecipanti e verranno assegnati, ...Un cvManacorda, laureato in Scienze Umanistiche, è stato direttore artistico della ... direttore artistico anche della Tate Liverpool (2012 - 17), di(2010 - 12) e curatore ...

Artissima Internazionale d’Arte Contemporanea organizza tre premi per artisti e gallerie Globalist.it

Artissima, undici premi e due fondi per artisti e gallerie Agenzia ANSA

L’assessora riconosce i punti chiave da affrontare a partire dai nodi di eventi e grandi mostre Ma assicura: “Già al lavoro per trovare soluzioni” ...Artissima Internazionale d'Arte Contemporanea organizza, in collaborazione con aziende partner, tre premi per artisti e gallerie: il premio illy Present Future, il premio Vanni occhiali #artistroom e ...