Armi nucleari avanzate | l' ultimo scenario della guerra mette i brividi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 settembre 2023) A due mesi dallo schianto aereo in cui morì il capo del gruppo Wagner, il presidente russo Vladimir Putin ha affidato a uno stretto collaboratore di Yevgeny Prigozhin, Andrei Troshev, il compito di supervisionare le unità di volontari da mandare a combattere in Ucraina. Il gruppo mercenario, è il messaggio di Mosca, ora lavora per il ministeroDifesa: un concetto esplicitato quando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, a una domanda in merito, ha risposto che Troshev lavora già al ministeroDifesa. Putin ha firmato anche un decreto sulla coscrizione d'autunno, che per il servizio militare chiama 130mila uomini, di età compresa fra 18 e 27 anni, che non siano nelle riserve. Sul fronte opposto, invece, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che "domani ci saranno importanti novità per l'Ucraina, per i nostri guerrieri, per tutto ...