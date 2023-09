Anziani | ‘adottate un cucciolo’ | 3 mld risparmi in spesa salute con animali domestici

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 settembre 2023) In Italia sono 14,5 milioni gli over 65. Tra loro, il 20% è diabetico e il 54% iperteso. Moltissimi, anche a causa della solitudine, soffrono di depressione. Il cambiamento degli stili di vita, in particolare un moderato esercizio fisico quotidiano, come portare a spasso un cane, potrebbe migliorare significativamente le loro condizioni di, con effetti positivi anche sul Sistema sanitario nazionale. Da uno studio del Centro studi Sic-Sanità è infatti emerso che sarebbe possibileare ben 3 miliardi di euro sullasanitaria se tutti gliavessero un animale domestico. Parte anche da questi dati la campagna, lanciata alla vigilia della Festa dei nonni – in calendario il 2 ottobre – ‘Adotta un cucciolo, ritrova la’, con l’obiettivo di realizzare 10mila adozioni in 6 mesi. ...