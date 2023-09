Anziana truffata a Bari | un arresto a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAveva raggirato unadi, facendole credere che la nipote si trovasse in una situazione di pericolo per la quale era necessario darle soldi e oggetti preziosi. Così, mentre uno dei complici intratteneva la donna al telefono, il truffatore si è fatto consegnare 400 euro in contanti, oro dal valore di 7 mila euro (comprese due fedi nuziali) e una carta di credito con codici di sblocco, con cui successivamente ha prelevato mille euro. I fatti sono successi in viale Salandra, nel quartiere Picone di, la mattina del 3 giugno. Le indagini sono partite dopo la denuncia della donna. Le investigazioni dei poliziotti della squadra mobile dihanno così permesso di identificare il responsabile, un uomo di origini campane ora ai domiciliari ae già arrestato ...