Antonella Clerici e il trauma su Sanremo

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 29 settembre 2023)è tra le conduttrici più apprezzate della tv italiana. Quest’anno la presentatrice è tornata sul piccolo schermo per la nuova edizione di È sempre mezzogiorno, ma non dimentica i “traumi” passati, come quello al Festival di. Ecco cosa ha rivelato a riguardo. È iniziata solo da qualche settimana la nuova stagione televisiva per. La conduttrice è tornata al timone di È sempre mezzogiorno. Proprio nelle ultime settimane si è però raccontata nel corso di una nuova intervista in cui ha rivelato un dramma del passato che riguarda la sua partecipazione al Festival diracconta il suo, foto Ansa – VelvetGossipSi è chiuso il capitolo estivo anche per ...