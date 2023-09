Anticipazioni Terra Amara | Puntate Turche | Fikret Ama Zuleyha!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 29 settembre 2023): dopo un lungo periodo di stretta amicizia,decide di dichiararsi a Zuleyha, ammettendo di amarla moltissimo. Lei non reagisce bene…prosegue e, nel corso delle, ci sarà spazio per un colpo di scena che sarebbe inimmaginabile nelle attualiitaliane. Infatti,capirà di essersi innamorato di Zuleyha e si dichiarerà a lei, ma ovviamente la risposta non sarà quella che sperava di ricevere. Ecco che cosa sta per succedere.si dichiara a Zuleyha dopo ...