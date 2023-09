Anticipazioni Amici 23 | seconda puntata | ospiti | classifiche | gare | premi | sfide

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 29 settembre 2023) Domenica 1 ottobre 2023, andrà in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14, una nuovacon23. Si tratterà del secondo appuntamento stagionale con la fase del pomeridiano. In realtà però, la registrazione dellaè appena terminata. Dunque se volete avere tutte lerispetto a quello che vedremo poi domenica, continuate pure a leggere qui di seguito.23, glidellain onda domenica 1 ottobre 2023 Iniziamo a darvi ledelladi23 partendo dagliche saranno presenti in studio. Un nome era già certo ed è quello di Angelina Mango. La ...