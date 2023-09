Annalisa a Rtl 102 5 | “È stato un anno incredibile | ho raccolto ciò che ho seminato”

(Di venerdì 29 settembre 2023) MILANO –è stata ospite di Rtl 102.5 insieme a Matteo Campese e La Zac. Durante The Flight la cantautrice ha presentato in diretta ‘E poi siamo finiti nel vortice’, il suo nuovo e attesissimo cd disponibile da oggi, 29 settembre. ‘E poi siamo finiti nel vortice’ è l’ottavo album di, che firma tutte le 12 tracce. Un caleidoscopio di emozioni, un intreccio di stati d’animo: «Il vortice è metaforico della vita. Ho immaginato i vari cicli, le continue ripartenze, gli imprevisti e le conclusioni. Rappresenta i sali e scendi delle varie fasi che viviamo. Il senso è la voglia di lasciarsi travolgere dal vortice della vita, vedere dove ti porta e cosa ti riserva. Con entusiasmo e non passivamente, seguire l’onda, provare a trasformare le cose che ti capitano in opportunità. Ho scritto tutte le canzoni dell’album insieme al mio team storico. ...

Savona/Carcare. È uscito oggi, venerdì 29 settembre, in tutti i negozi di dischi l'ottavo album in studio di Annalisa Scarrone. Un evento che corona una estate di successi per la cantante savonese, co ...