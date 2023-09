Anita Olivieri offende Heidi Baci

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 29 settembre 2023) Qualche fan di Nikita Pelizon non ha preso bene la battuta di Antonella FiordelisiCattelan attacca Belen per la mancata ospitata, Fabrizio Corona va contro il conduttoreQual è la malattia di cui soffre Carlos Maria Corona, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric GF 2023,fa un commento offensivo sul fisico didurante la pubblicità: ecco cos’ha detto all’imprenditrice, nuova concorrente del GF Nip 2023, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, a proposito di, ha dichiarato: “Io non avevo nulla contro di lei. Però fa la ragazza diretta quando l’altra volta, nel momento in cui il video è uscito, ha messo la colpa al taglio del video e mi ha detto che con me non ha nulla. ...