Anita Ekberg | “La dolce vita” | il bagno gelido e Mastroianni ubriaco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023), vestita di nero, tocca l’asfalto con le lunghe gambe, illuminata dai flash dei paparazzi. Con il secondo marito al suo fianco, a cui nessuno fa caso. Erano le notti romane. Ma il nome dell’attrice svedese, è legato soprattutto a una fontana, a una frase: «Marcello come here! Hurry up!». È “La“, film del 1960 di Fellini. Il regista romagnolo, anni dopo, ne rivela i segreti: le riprese invernali alla Fontana di Trevi,che doveva ubriacarsi ein acqua a sopportare ilnotturno., il fenomeno mediatico di un ammollo, in “La”, foto da ...