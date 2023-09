Anita del GF non è single | ecco chi è il fidanzato Edoardo | “Lei è fidanzata con me da 10 anni”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) “So per certo che, anche se nella clip di presentazione ha detto che era sigle”. A parlare è Clarissa Sleassié, ex concorrente del GF Vip insieme alla sorella, ospite del formata Casa Sdl. La principessa sostiene che la concorrente abbia in realtà unad aspettarla fuori e non siacome invece dice di essere. Il ragazzo in questione si chiamerebbee avrebbe contattato proprio la stessa Clarissa: Ho parlato con lui, mi ha detto che si sono visti fino a due giorni prima che lei entrasse nella casa, da fidanzati, era tutto a posto. Lui era al corrente della sua partecipazione e l’ha supportata, stanno insieme da 10. Mi ha detto che da quando è iniziato il programma la famiglia di lei a lui l’ha silenziato, non lo chiamano più e non lo ...