(Di venerdì 29 settembre 2023) Mentre il Napoli prepara la sfida contro il Lecce, l’azzurrotramite una storia Instagramed elogia undi. L’avvio di stagione di Franknon è stato dei migliori. Dopo una stagione vissuta al top della forma, il centrocampista camerunese è apparso sottotono in queste prime uscite stagionali del Napoli. Però negli ultimi impegni contro Bologna ed Udinese,è stato tra i migliori in campo del Napoli, segno di una condizione in netto miglioramento. Tramite una storia sul suo profilo Instagram,ha preso le difese di un azzurro e lo ha elogiato.ed esalta Kvaratskhelia Nessuno si sarebbe aspettato un avvio di stagione a targhe alterne per il Napoli. Dopo lo ...

Alex Meret in un’intervista ha parlato della sua esperienza a Napoli: dalla vittoria dello scudetto al compagno più fashion Anguissa , passando per ...

Il Napoli non molla mai, come ai vecchi tempi, attacca ferocemente,di squadra. Sottil ... Elmas per Kvara e Raspadori per...6.5 Il riscatto è stato pagato e finalmente Zambo è tornato a casa. Efficace e fa sentire ... Non costruisce nonpulito e anche lui sembra frenato. Considerando che succede anche ad ...

Anguissa difende il suo compagno di squadra: il messaggio è chiaro Spazio Napoli

Napoli-Udinese 4-1, le pagelle: Kvara e Osimhen, via i fantasmi! Samardzic, che capolavoro TUTTO mercato WEB

20.19 - Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ai microfoni di Dazn prima della sfida con l'Udinese: "Ognuno di noi deve dare di più, siamo campioni d'Italia e le partite non si ...51' - Grande numero di Kvaratskhelia in area di rigore, supera Ebosele ma non riesce a ritrovare la sfera che termina sul fondo. Rimessa per l'Udinese. 48' - Scontro all'interno dell'area di rigore tr ...