Angelina | l’imitazione fatta da Ginevra Lamborghini divide

Leggi su biccy

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo aver imitato Annalisa con Mon Amour, questa voltaha vestito i panni di un’altra amica di Maria,Mango. La concorrente di Tale e Quale Show si è esibita sulle note di Ci Pensiamo Domani ed ha confessato di essersi allenata molto per riuscire a cantare, saltare e ballare, proprio come fa la Mango nel video musicale della sua hit estiva. Nel complesso è stata una buona performance (come quella della prima puntata), inoltre questa voltasi è anche ricordata il testo. “Ci pensiamo domani” perché stasera c’èche interpreta #Mango a #taleequaleshow! pic.twitter.com/Wl6jomTm44 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 29, 2023: i commenti per ...