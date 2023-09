Ancora minacce di morte contro Salvini

Nicolò Zaniolo , oggi all’Aston Villa, si è raccontato dal Daily Mail qualche giorno fa in una lunghissima intervista in cui ha raccontato tutte le ...

...tutela a un magistrato da anni sottoposto al livello più alto di protezione a seguito delle... Dobbiamo investire in tecnologie e questonon è avvenuto in Italia che ètroppo ...... vuoi perché non sappiamo da dove arriveranno lefuture. Per queste ragioni, non si possono ... E - rileva- devo riconoscere che il Governo dà un sostegno considerevole alle attività di ...

«Devi morire mafioso del c***o». Il ministro Salvini riceve minacce di ... Open

«Sei il primo 'ndranghetista italiano, devi morire». Minacce a Matteo ... Quotidiano online

Aveva pensato al suicidio per una delusione sentimentale Aveva minacciato di lanciarsi nel vuoto dal ponte Magnan, sull’autostrada A8 a Nizza. Alexis Beka Beka, giocatore della squadra di calcio di Li ...Ancora una volta, la Puglia è al centro di un’allarme legato alla criminalità organizzata. A seguito di numerose minacce di morte ricevute, il giudice Maria Francesca Mariano del Tribunale di Lecce e ...