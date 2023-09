Ancelotti elogia Brahim Diaz | “Ha grandi qualità nello stretto | al Real può…”

... l'allenatore ad interim della nazionale, in attesa di Carlo. Mentre il calcio brasiliano ... NeymarDiniz Il Brasile è attualmente in fase di transizione verso questo nuovo approccio ...... Spalletti usa un'espressione napoletana ("c'o stammo trezzianno piano piano") edla squadra:... Questa piazza aveva già visto Sarri, Benitez ,. La convinzione iniziale era quella di ...

Ancelotti elogia Brahim Diaz: «Ha una qualità straordinaria» Milan News 24

Real Madrid, vittoria col brivido: l’elogio di Ancelotti alla squadra ItaSportPress

Calcio Real Madrid, tensione ancelotti-vinicius: "gli ho detto di fare con comodo" ...Non è un bel momento per la Salernitana e Paulo Sousa si gioca le sue chance in queste ultime due partite dopo la sosta. Prima c'è la partita praticamente proibiutiva con ...