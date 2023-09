Amici | Zerbi assegna un compito ad Holy Francisco | l’inaspettata reazione della Pettinelli e dell’allievo VIDEO

Holy Francisco ha rifiuta to un altro compito , in accordo con Anna Pettinelli, di Rudy Zerbi ad Amici 23 L'articolo Amici 23, Holy Francisco rifiuta ...

Quest’oggi, venerdì 29 settembre 2023, è andato in onda, in esclusiva su Canale 5, un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 23. In casetta ...