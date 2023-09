Amici | i ballerini affrontano il test d’ingresso della maestra Celentano | “Vi ho trovato terrorizzati”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 29 settembre 2023), i nuovi allieviil: tra insufficienze e reazioni. L’accaduto, laha pensato di ideare undi ingresso per i nuovi allievidichiarando: “Io ho preparato undi ingresso per voi, si tratta di tre stili. Io vi potrò chiamare in qualsiasi momento per il”. Gli allievisi esibiscono sulla verifica, Sofia scoppia in lacrime e corre nello spogliatoio dopo la verifica affermando: “Ho fatto una fig*** di merda, faceva schifo, non mi reggevo in piedi”. Gaia aggiunge: “Io ho fatto un disastro”. Il ...