Amici 23 | la Pettinelli appallottola la lettera di Zerbi e rifiuta ancora

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 29 settembre 2023) Quest’oggi, venerdì 29 settembre 2023, è andato in onda, in esclusiva su Canale 5, un nuovo appuntamento con il daytime di23. In casetta continuano ad arrivare compiti per gli allievi. Ed indovinate un po’? E’ arrivato nuovamente un compito per Holy Francisco.23, Rudyassegna un nuovo compito a Holy Francisco Proprio ieri vi aveva parlato del fatto che Rudyaveva assegnato un compito ad Holy Francisco: cantare Sere Nere di Tiziano Ferro senza aggiungere delle barre per poter dimostrare che è un vero ‘fenomeno’, soprattutto dopo la famosa frase pronunciata proprio contro di lui. Holy, consultandosi anche con la sua prof Anna, ha deciso dire il compito. Non solo. Laha persino strappato la...