Amazzonia | la recensione del gioco da tavolo | “dai vita alla tua foresta pluviale”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023)– Il cui titolo originale è “Canopy”, viene distribuito in Italia grazieLucky Duck Games (Nimalia). Si tratta di undi carte per 2 persone dagli 8 anni in su (con una variante che le porterebbe fino a 4 o addirittura in Solitario), con partite della durata di 30 minuti circa. Il designer è Tim Eisner, mentre la grafica è a cura di Vincent Dutrait.da: Ambientazione e Contenuto Setup diCome si può intuire dal nome, ci troveremo nel bel mezzo delle verdi foreste amazzoniche. Anzi più che trovarci già lì, saremo noi a doverle ricreare e immaginare rigogliose, utilizzando le carte a disposizione.Dovremo innalzare maestosi alberi, far sbocciare la flora tipica del luogo e popolare la nostra area di ...