Amanda Lear | l’intervento delicatissimo al cuore | Ecco come sta oggi

(Di venerdì 29 settembre 2023), sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al. Svelate le sue condizioni di saluteè un’attrice, cantante e conduttrice nata ad Hong Kong, ma sulla sua data di nascita ci sono informazioni discordanti. All’anagrafeTapp, dopo aver terminato gli studi elementari, si trasferisce in Francia e prosegue il percorso accademico all’Académie des beaux-arts. Nel 1964 si trasferisce a Londra per frequentare la St. Martins School of Art. L’anno seguente,incontra il celebre pittore spagnolo Salvador Dalì e ne diventa la sua musa ispiratrice per celebri dipinti dell’artista. Tra i due si instaura un “matrimonio spirituale”, tanto chetrascorre molto tempo con Salvador e sua ...

“Quello che ai miei tempi era rivoluzionario e trasgressivo, oggi è diventato terribilmente noioso . Se ne parla tanto, troppo e in realtà ho come ...

Amanda Lear si racconta in una lunga intervista al settimanale “Chi”. La cantante e attrice oggi ha 83 anni e appare ancora in forma e piena di ...

"Quello che ai miei tempi era rivoluzionario e trasgressivo, oggi è diventato terribilmente noioso. Se ne parla tanto, troppo e in realtà ho come..." dice Amanda Lear mentre passeggia nel giardino della sua casa a Saint-Rémy-de-Provence

