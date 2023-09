Alvino difende Napoli | “Accuse di razzismo vergognose | chiedete a Koulibaly”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il giornalista Carlorespinge con forza ledimosse ae al club azzurro nella vicenda Osimhen. CALCIO. Non si placano le polemiche attorno al caso Osimhen, con la Nigeria che punta il dito contro ilaccusandolo di. Un’accusa respinta con fermezza dal giornalista Carlo, voce storica del tifo azzurro. Attraverso un post sui social,si è detto indignato per le insinuazioni mosse nei confronti della città partenopea e della sua tifoseria: “La cosa che più mi sta dando fastidio da napoletano e non da tifoso deldella vicenda Osimhen è l’accusa diche viene mossa al club e alla tifoseria. Razzisti noi? Che lo chiedano a ...