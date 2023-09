Alta tensione Calenda-Fiom Cgil sulla Marelli di Crevalcore | accusa Landini e sindacato ed è “ospite non gradito ai cancelli” della fabbrica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Carlo“non è un” aidi, dove ha annunciato di voler andare sabato in visita al presidio dei lavoratori. Lasi scaglia contro il leader di Azione dopo un lungo video postato, mercoledì sera, sui social nel quale criticava il segretario generale delMaurizioper la sua supposta “compiacenza” nei confrontifamiglia Elkann, ex proprietariache ora verrà chiusa dal fondo Kkr lasciando in bilico 229 dipendenti, eva “il” di ritenere “più importante andare d’accordo con l’azionista di Repubblica che ...