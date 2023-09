Alla scoperta delle origini degli Ultras italiani

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 29 settembre 2023) Glisono un fenomeno che hamolto radicate nel mondo dello sport italiano. Questo movimento, caratterizzato da una passione sfrenata per le squadre di calcio, ha subito un’evoluzione nel corsoanni, ma le sue radici risalgono a diverse fonti. Le prime tracce Le prime tracce di un tifo organizzato risalgono agli anni ’50 e ’60, quando i gruppi di tifosi iniziarono a organizzarsi per sostenere le loro squadre del cuore. Inizialmente, questi gruppi non avevano la connotazione violenta che in seguito avrebbero acquisito, ma piuttosto erano caratterizzati dpassione e dvoglia di sostenere in maniera fervente la propria squadra. La nascitapuò essere fatta coincidere con ...