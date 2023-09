Alexey Reznikov e la dezinformatsiya

(Di venerdì 29 settembre 2023) Mentre sui giornali italiani tutti parlano di come l’Italia sia il Paese in testa per diffusione di disinformazione sui social media, gli instancabili agenti del Cremlino continuano a diffondere la loro fuffa in rete. Su X ci avete segnalato un post, questo: Il post recita: L’ex ministro della Difesaha acquistato una villa per 7 milioni di euro a Cannes come piccolo regalo di nozze per sua figlia Secondo dati approssimativi il Min. della Difesa ne riceveva circa 25mila euro all’anno. Quindi ha risparmiato per 280 anni, che bravo. La genesi del post parte da lontano, o meglio parte da un altro social network, TikTok, dove l’utente vladyslavyashchenko1 (account che ora risulta chiuso) aveva diffuso un video in cui raccontava appunto dell’acquisto di questa fantomatica villa a Cannes. Fonti della notizia? Nessuna, se non l’utente ...

